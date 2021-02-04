На Чернігівщині тигр загриз працівника зоопарку

Сьогодні, 4 лютого, в Менському зоопарку Чернігівської області тигр загриз чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Поліція встановлює обставини загибелі людини, на місці події працює слідчо- оперативна група поліції Корюківського району.
За попередньою інформацією, працівник зоопарку 1973 року народження збирався годувати тварину. У цей момент тигр напав на чоловіка. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події до приїзду медиків.
Слідчі поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це спричинило смерть людини.
Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Що буде з тигром наразі не відомо.
Прямий канал
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