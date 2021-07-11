На дострокових парламентських виборах в Молдові перемагає партія Санду - екзит-пол

Сьогодні, 11 липня, в Молдові відбулися дострокові вибори в парламент. За даними екзитполу, перемогу здобуває партія президента Майї Санду Дія і солідарність (PAS). Про це повідомляє NewsMaker.

Виборчі дільниці закрилися о 21:00, у виборах взяли участь понад 1,4 млн виборців, що становить близько 48% від загального числа громадян Молдови, які мають право голосу. У Кишиневі явка склала 47,6%.

За даними опитування AfterPoll, проведеного асоціацією WatchDog та Інститутом публічної політики, партія Дія і солідарність, яку очолює Санду, може отримати 55,1% голосів.

Далі, згідно з опитуванням, слідують Блок комуністів і соціалістів з 24% голосів, партія Шор - 8,1%, і блок Ренато Усатого - 4,4%. У решти конкурентів менше 2%.

За даними ЦВК, після обробки 50% бюлетенів, PAS набрала 45,1% голосів, блок ПСРМ-ПКРМ - 31,8%, партія "Шор" - 8,1%, блок "Ренато Вусатоий" - 3,9%. Решта учасників виборів набрали не більше 2% голосів виборців.

Дострокові парламентські вибори стали результатом тривалого політичного протистояння, яке послідувало за перемогою Санду в другому турі президентських виборів над колишнім проросійським головою держави Ігорем Додоном в листопаді 2020 року.

У виборах брали участь понад 20 партій і блоків, але основними конкурентами вважалися тільки дві - проєвропейська Дія і солідарність та блок комуністів і соціалістів, які виступають за зближення з Росією.

Аналітики прогнозували можливість перемоги прихильників Санду й створення ними монобольшінства в парламенті.

15 квітня Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент через те, що депутати кілька разів не змогли призначити уряд країни.

23 квітня в парламенті Молдови ухвалили проект постанови про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента".

24 квітня Україна підтримала Санду на тлі політичної кризи.

27 квітня КС повернув Санду повноваження координувати діяльність Служби інформації і безпеки.

28 квітня Санду підписала указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів.