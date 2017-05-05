На Эйфелевой башне разместили баннер против Ле Пен

Несколько активистов организации Greenpeace вывесили на Эйфелевой башне баннер, направленный против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и правопопулистской партии "Национальный фронт". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFM-TV.

Отмечается, что утром в пятницу, 5 мая, несколько активистов Greenpeace проникли на первый уровень Эйфелевой башни и развернули на ней баннер с французским лозунгом "Свобода, равенство, братство" и хештегом Resist.

Акция была политического характера и направлена конкретно против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

"Свобода, равенство, братство. Не позволяйте "Национальному фронту" ставить под угрозу наши ценности", - прокомментировал акцию Greenpeace в своем Twitter.