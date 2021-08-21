На головному маяку Одеси розгорнули прапор України (фото)

Величезний синьо-жовтий прапор розгорнули сьогодні на головному маяку Одеси - Воронцовському.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Думська".

"Полотнище розміром 18 на 5 метрів піднімається на всю висоту маяка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прапор підняв нещодавно призначений доглядачем маяка колишній офіцер Військово-морських сил України, капітан першого рангу запасу Олег Гринько, який у 2014-му році з Севастополя разом із сім'єю переїхав до Одеси.

"У Криму я завжди піднімав прапор над своїм балконом. І взагалі скрізь, де я перебуваю, підтримую цю традицію", - заявив Гринько.

Підняттям прапора на маяку вже другий рік поспіль відкривається Вишиванковий фестиваль на Приморському бульварі.

Як повідомлялося, у Києві 23 серпня, в День Державного прапора України, ветерани АТО й ООС піднімуть на флагшток найбільший Державний прапор.