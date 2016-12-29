На границе Армении и Азербайджана начались боевые действия

Армянская сторона 39 раз нарушила режим прекращения огня

На границе армян и Азербайджана возобновились бои. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Азербайджанские военные якобы пытались осуществить диверсионно проникновения, информирует армянское издание Аrmenpress . Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцруни Овнаисяна заявил, что применяется снайперская оружие и гранатометы.

При этом азербайджанское издание Azertag пишет, что армянская сторона 39 раз нарушила режим прекращения огня. Пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщает, что с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района Армении, якобы были обстреляны азербайджанские позиции, находятся в селе Кохнегишлаг и на безымянных высотах на территории Газахского района, с позиций, дислоцированных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района были обстреляны позиции, находятся в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района.

Напомним, что в первой после обострения ситуации в Нагорном Карабахе встречи президентов Армении и Азербаджана была достигнута договоренность о необходимости соблюдения перемирия в регионе.

Ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась: на линии соприкосновения 23 апреля, несмотря на режим перемирия, раздавались выстрелы.

Вооруженные столкновения в Карабас и возобновились 2 апреля после относительного затишья с 1994 года. В решении конфликта стороны обвиняли друг друга. За первый день в боях погибли 30 военных.

5 апреля Армения и Азербайджан объявили о перемирии.

Справка: Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль с помощью силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно- Карабахская Республика, при посредничестве России, подписали Бишкекский протокол о перемирии.