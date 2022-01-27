На кордоні Киргизстану з Таджикистаном сталася стрілянина, є поранені

Увечері 27 січня на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася стрілянина, внаслідок якої дістали поранення шестеро таджикистанських та четверо киргизстанських прикордонників. Окрім того, повідомляється про загибель щонайменше одного мирного мешканця.

Як повідомляє Радіо Азаттик із посиланням на Прикордонну службу Державного комітету національної безпеки Киргизстану, у Комітеті стверджують, що із 17:30 до 18:00 таджикистанські прикордонники в односторонньому порядку перекрили ділянку дороги Баткен-Ісфана біля Торт-Кочо Баткенського району. Зазначається, що прикордонні підрозділи, дислоковані на цій ділянці кордону в Баткенській області, були переведені на посилений режим несення служби.

При цьому начальник управління Прикордонної служби ДКНБ Баткенської області Киялбек Толонбаєв повідомив виданню, що після цього близько 19:00 поблизу кордону розпочалась стрілянина.

"Почалася стрілянина, стріляють по обидва боки", - сказав Толонбаєв, не надавши інших подробиць інциденту.

Згодом прикордонники Киргизстану заявили, що Таджикистан застосував проти них міномети. За їхніми словами, станом на 20:30 за місцевим часом ситуація все ще лишалась напруженою.

Водночас прессекретар адміністрації Ісфаринського району Таджикистану Зубайдулло Шамодов заявив кореспондентові Радіо Озоді, що дорогу перекрила киргизька сторона. Він повідомив, що з цього приводу представники місцевої влади збиралися на термінову нараду.

Станіслав Зась, генеральний секретар Організації договору колективної безпеки, членами якої є обидві держави, закликав Таджикистан та Киргизстан припинити перестрілку на кордоні між країнами.

"Викликають серйозне занепокоєння бойові зіткнення, що знову почалися на кордоні, в результаті яких є поранені. Збройне протистояння на таджицько- киргизькому кордоні має бути негайно припинено", - сказав Зась.

При цьому джерела Радіо Озоді повідомили про загибель внаслідок стрілянини щонайменше одного мирного жителя з боку Таджикистану. Представник місцевої влади уточнив, що від кулі, випущеної з киргизького боку, загинув 36-річний Обіджон Туйчієв.

Відповідно до даних ЗМІ, серед таджикистанських прикордонників поранення дістали шестеро людей. Водночас Прикордонна служба Киргизстану заявила про чотирьох поранених зі свого боку.

Через спірні ділянки на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном часто відбуваються конфлікти. Останній з них, що стався 28 квітня-1 травня 2021 року, забрав життя 36 людей, серед яких - двоє дітей. При цьому понад людей 180 дістали поранення. Своєю чергою, Таджикистан офіційно заявив про 19 загиблих та 87 поранених громадян. Обидві держави звинувачують одна одну в цьому конфлікті, порушено кримінальні справи.

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