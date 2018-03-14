На Меркель возле бундестага пытался напасть неизвестный мужчина

В Берлине неизвестный мужчина пытался напасть на канцлера Германии Ангелу Меркель, когда она покидала здание бундестага, сообщает издание Welt.

Указывается, что Меркель направлялась к автомобилю, который должен был отвезти ее к президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, в то время как неизвестный попытался напасть.

Мужчина побежал к канцлеру, но сотрудники службы безопасности успели его остановить. Подробности инцидента не сообщаются. Однако отмечается, что мужчина громко кричал на иностранном языке.

Как известно, сегодня, 14 марта, Меркель была переизбрана на должность канцлера Германии. По данным Die Welt, во время тайного голосования за кандидатуру Меркель проголосовали 364 из 709 депутатов. Ангела Меркель занимает этот пост с 2005 года

. По материалам: Welt