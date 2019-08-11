На митинге за свободные выборы в Мосгордуму более 325 задержанных, включая 10 несовершеннолетних

Число задержанных в четырех городах РФ в связи с протестной акцией возросло до 325 человек

В Москве задержаны 229 человек, в Петербурге - 81, в Ростове-на-Дону задержали 13 человек, в Брянске - двух, информирует "ДС" со ссылкой на ОВД- Инфо и Интерфакс.

Как заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, на несогласованной акции оппозиции в Москве были задержаны более 10 подростков. Он заявил, что точных цифр нет, и большинство из них "уже отпустили".

Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин заявил, что "видел много жестких задержаний, в том числе несовершеннолетних и журналистов".

"Журналистов хотели освободить, но они отказались уйти, пока всех не отпустят", сообщил Бабушкин. По его оценке, было "много немотивированных задержаний".

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в субботу участники митинга на проспекте Сахарова обратились за помощью к медикам четыре раза.

"Все обращения были связаны с обострением хронических заболеваний, медицинская помощь была оказана на месте. Обращений по поводу травм зафиксировано не было", - заявили в департаменте здравоохранения.

Напомним, в субботу, 10 августа в Москве и других городах России прошла очередная волна митингов за свободные выборы. Протестующих задерживали полицейские и бойцы ОМОНа.