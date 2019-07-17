На Николаевщине нашли застреленным кандидата в депутаты от "Оппоблока"

Главная версия гибели Василия Мосякина - самоубийство.

В городе Первомайск Николаевской области погиб кандидат в народные депутаты Украины по мажоритарному округу No132 от партии "Оппозиционный блок" Василий Мосякин.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что около 19:30 во вторник, 16 июля, в боксе предприятия на улице Гвардейская охранники нашли тело 56- летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением.

"Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего нашли охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство"). Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как информирует издание "НикВести, речь идет о депутате Первомайского горсовета, директоре КП "Флора" Василии Мосякине.

В 2012 году на парламентских выборах он выступал доверенным лицом экс-вице- губернатора Виталия Травянка, который баллотировался по 132 округу. Был депутатом от "Партии регионов" в Первомайском городском совете, позже "Оппозиционного блока".