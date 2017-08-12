На острове Гуам жителей информируют, что делать в случае ядерного удара КНДР

Власти острова Гуам распространяют среди жителей листовки с инструкцией на случай ядерного удара со стороны Северной Кореи.

Об этом пишет The Washington Post.

Документ содержит несколько предупреждений, первое из которых: "Не смотрите на вспышку или огненный шар - это может ослепить вас".

Также прописаны шаги для определения "безопасного" убежища и как удалить радиоактивные материалы с одежды, кожи и волос.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты подготовили военный ответ Северной Корее в случае, если Пхеньян предпримет безрассудные действия.

Ранее министр обороны США Джеймс Маттис прокомментировал угрозы со стороны Северной Кореи по ракетной атаке на американский остров Гуам, заявив, что потенциальный ядерный инцидент "был бы катастрофическим".

Накануне КНДР повторила угрозу запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам.