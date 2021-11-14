На підтримку Саакашвілі голодуватимуть 9 депутатів-вимагають перевести Саакашвілі до багатофункціональної клініки

Депутати вимагають перевести Саакашвілі до багатофункціональної клініки та надати йому належну медичну допомогу.

У Грузії дев'ять депутатів парламенту від опозиційної партії Єдиний національний рух оголосили голодування, вимагаючи перевести екс-президента Михайла Саакашвілі до звичайної медклініки, повідомляє Ехо Кавказу.

"Третій президент Грузії голодує вже 45 днів, йому не надають адекватних медичних послуг, і наша колега Елене Хоштарія також голодує, тому ми, дев'ять депутатів парламенту, вирішили оголосити голодування з єдиною вимогою - перевести Саакашвілі до багатофункціональної клініки", - заявив один із лідерів ЕНД Давид Кіркітадзе.

Голодування оголосили Давид Кіркітадзе, Акакій Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі та Абдулла Ісмаїлов.

Раніше, 3 листопада, голодування розпочала лідер партії Дроа та депутат парламенту Елене Хоштарія.

Нагадаємо, 8 листопада голодуючого Саакашвілі було перевезено на госпіталізацію до тюремної лікарні у Тбілісі. Ці дії проводилися без узгодження з родичами та адвокатами.

Напередодні Саакашвілі заявив, що готовий припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної в'язниці. Влада Грузії каже, що після припинення голодування політика повернуть до в'язниці.