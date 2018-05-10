На Параде Победы Путин похвастался военной мощью (The Times, Великобритания)

На ежегодном Параде Победы, который проводится в ознаменование окончания Второй мировой войны, Россия продемонстрировала новую гиперзвуковую ракету и «мини-танк» дистанционного управления.

За парадом на Красной площади с участием 13 тысяч военнослужащих и 150 единиц боевой техники следил лично Владимир Путин. Поблагодарив ветеранов, он предупредил о попытках переписать историю и умалить героический подвиг советского народа, который в 1945 году «спас Европу и весь мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста».

Наряду с празднованием победы, целью парада было продемонстрировать новые вооружения. Пока тягач буксировал мини-танк «Уран-9», над Красной площадью пролетели МИГи-31, оснащенные ракетой «Кинжал», способной развивать скорость, превышающую скорость звука в 10 раз. Всего же в авиапараде приняло участие 75 самолетов и вертолетов, включая истребители-невидимки пятого поколения Су-57.

Были также продемонстрированы большие беспилотники и гусеничные снегоходы арктической группировки. Солдаты прокатились по Красной площади а автомотовездеходах с установленными пулеметами.

Мистер Путин заявил, что советский народ «стоял насмерть» в борьбе с нацистским агрессором. Он подчеркнул, что современный мир хрупок и нуждается во взаимном уважении между народами, чтобы сохранять стабильность.

«Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории, они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают все те же старые, уродливые черты — эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность», — заявил Путин.

Улицы Москвы были полны людей, собравшихся, чтобы своими глазами увидеть марш-бросок танков и другой военной техники через Красную площадь. На Боровицкой площади, расположенной у западной оконечности Кремля, зрители сажали детей на плечи, размахивая флажками с девизом «На Берлин!».

Многие носили так называемые «пилотки», головные уборы военных лет, и георгиевские ленточки — символ памяти, который в последние годы стал ассоциироваться с деятельностью пророссийских сепаратистов на Украине.

Когда мимо памятника средневековому князю Владимиру Великому прогромыхали пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, в толпе раздались одобрительные возгласы и крики «Россия! Россия!»

Константин Соколов и Дмитрий Смирнов, два приятеля из Нижегородской области и коллеги по строительной фирме, наблюдали за парадом с одобрением.

«Мощь нашей новой военной техники производит впечатление, — поделился впечатлением 50-летний г-н Смирнов. — Мы оба служили, и поэтому когда слышишь рев танков и чувствуешь, как земля дрожит под ногами, чувствуешь некую уверенность в себе».

«Пусть британцы и американцы знают, что мы не собираемся и не будем ни на кого нападать, но если придется, постоять за себя сможем».

«Думаю, на Западе сейчас пытаются спровоцировать войну с Россией, пусть и не напрямую, а чужими руками. Они видят, что мы движемся вперед семимильными шагами и хотят поскорее нас застопорить, потому что боятся, что не угонятся за нами лет через 10-15».

42-летний г-н Соколов заявил: «Это часть того возрождения, которое произошло при Путине. При нем я, считай, прожил всю свою взрослую жизнь, и жизнь за это время стала лучше. Мы строим новые больницы. Заводы, простаивавшие в 1990-х, снова заработали».

«Я не хочу думать о войне, как заряжать автомат или как укрыть детей от бомб. Мы никому не хотим зла, но попробуйте представить себе, что мы чувствуем, когда в Черное море входят американские военные корабли — до них это далеко, а до нас — рукою подать. А теперь прикиньте, если бы мы объявились в Карибском море».

Путин наблюдал за парадом вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетяньяху, с которым позже проведет встречу. Также присутствовал сербский президент Вучич.

Позднее лидеры возложили венки у памятника Неизвестному солдату у кремлевской стены. Оставшиеся в живых ветераны собирались на площади перед Большим театром.

Том Парфитт