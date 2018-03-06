На пост главы правительства Каталонии выдвинут арестованный сепаратист Жорди Санчес

Конституционный суд Испании постановил, что кандидат на пост главы Каталонии должен лично появляться в региональном парламенте в Барселоне, а Жорди Санчес уже 4 месяца находится в заключении

Спикер парламента Каталонии Роже Торрент официально предложил в качестве кандидата на пост главы администрации региона Жорди Санчеса, находящегося в испанской тюрьме по обвинению в сепаратизме. Об этом сообщает Deutche Welle cо ссылкой на агентство dpa.

Ранее, 1 марта, парламент автономии восстановил на посту главы Каталонии Карлеса Пучдемона, скрывающегося от правосудия в Бельгии. Это решение вызвало недовольство Мадрида, и Пучдемон заявил об отказе от должности. Тогда же политик высказался за кандидатуру Санчеса.

Власти Испании отвергают и этот вариант. Конституционный суд страны постановил, что кандидат на пост главы Каталонии должен лично появляться в региональном парламенте в Барселоне. Жорди Санчес уже четыре месяца находится в заключении.

Ранее Пучдемон заявил о планах возглавить правительство мятежного испанского региона в изгнании - "Совет Республики", хотя за день до этого он отказался возглавить регион и призвал поддержать Жорди Санчеса.