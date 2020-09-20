На протестах у Білорусі затримали понад 200 людей - правозахисники

У Мінську та інших містах Білорусі люди вийшли на вулиці, протестуючи проти результатів президентських виборів у країні. Учасників акцій затримували силовики, правозахисники повідомили імена 215 затриманих.

На сайті "Вясни" список з іменами постійно оновлюється. Станом на 22:00 у ньому є імена 151 людини, затриманої у Мінську, та 64 осіб - в інших містах країни. Серед затриманих були відомий гродненський історик, доктор наук Алєсь Смолянчук, могильовські журналісти Аліна Скрабунова й Олександр Сидоревський, а також довірена особа кандидата в президенти Світлани Тихановської Олег Моїсеєв.

Як пише Радіо Свобода, у Мінську близько 15:00 біля стели "Мінськ - місто- герой" зібралися десятки тисяч мітингувальників. До них приєдналися люди з навколишніх вулиць.

Поліція і внутрішні війська зібрали техніку та живу силу на території Верховного суду і резиденції Олександра Лукашенка в Мінську. Згодом людей почали затримувати.

Недільний марш протесту відбувся не лише в Мінську, а й в обласних центрах та інших містах країни, зокрема у Бельгії , Франції та Італії.

UA: Суспільне Новини

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