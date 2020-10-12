На протесте пенсионеров в Минске силовики применили газ и петарды

В понедельник во время второго антиправительственного "Марша пенсионеров" белорусские силовики применили против его участников слезоточивый газ и петарды.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Радыё Свабода.

Сегодня пенсионеры в 15.00 снова собрались на площади Независимости возле Красного костела, а затем двинулись по проспекту. Скандируя "Это наш город", "Уходи!", "Верим, можем, победим", "Лукашенко в автозак!", "Сам ты крыса!", "Спортсмены молодцы!" и другие лозунги, они двинулись по главному проспекту столицы. Водители приветствовали их сигналами.

Протестующие дошли до площади Якуба Коласа - конечной точки марша. У памятника Коласу участники марша оставили цветы и плакаты.

Станцию метро "Площадь Якуба Коласа" закрыли. Проспект перекрыли, люди не знали, как добраться домой. Участники акции двинулись дальше по проспекту.

Вскоре к участникам марша подъехали силовики на автобусах. Пенсионеры набросились на них с криками "Фашисты!".

Силовики применили против пенсионеров петарды и слезоточивый газ. К месту происшествия уехала машина скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 12 октября в Минске и ряде других городов Беларуси проходят марши пенсионеров против правительства страны. Силовики задерживают участников акции и журналистов. Точное количество задержанных не сообщается.

В Беларуси уже два месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После чего Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября "вступил" в должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, были задержаны более 12 тыс. человек, несколько человек погибли. Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.

В ходе воскресных акций протеста в разных городах страны, по данным МВД Беларуси, было задержано 713 человек.