На Саакашвілі чекає затримання і в'язниця, якщо він спробує повернутися - глава мін'юсту Грузії

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримають і посадять у в'язницю, якщо він повернеться у країну. Як повідомляє "Эхо Кавказа" (проєкт "Радио Свобода"), про це заявила міністерка юстиції Грузії Тея Цулукіані.

"Звичайно, ми вітаємо, якщо Михайло Саакашвілі знайде в собі сили і прибуде до Грузії. Просто на кордоні на нього чекає процедура затримання та, звичайно, грузинська в'язниця, оскільки він перебуває в розшуку і щодо нього ухвалено низку обвинувальних вироків, які можуть переглянути, поки він перебуватиме у в'язниці", - зазначила вона.

Саакашвілі обіймав пост президента Грузії два строки поспіль у 2004-2013 роках. Незабаром після звільнення з поста президента він покинув країну. У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.

У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він набув українського громадянства у травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

Із червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді голови Виконавчого комітету реформ України.

27 серпня Саакашвілі опублікував відеозвернення грузинською мовою, у якому заявив, що повертається у Грузію.