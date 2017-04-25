На сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО говорили о ситуации в Крыму

В рамках пленарной части 201-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, проходящей в Париже, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица говорил о положении в аннексированном Крыму. Об этом сообщает украинское внешнеполитическое ведомство, 24 апреля.

В частности Кислица доложил о нарушениях основных прав и свобод человека на полуострове. Прежде всего речь шла о правах украинцев и крымских татар на образование, развитие своей культуры, свободный доступ к информации.

Украинский дипломат подчеркнул важное значение решения Международного суда ООН, которое обязало Россию соблюдать права крымскотатарского народа.

"В частности, обеспечить право хранить свои представительные институты, включая Меджлис, а также предусмотреть доступ местного населения к обучению на украинском языке. Кислица выразил удовлетворение тем, что ситуация в оккупированном Крыму продолжает находиться в центре внимания международного сообщества", - сказано в сообщении.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску "Украина против России" для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".