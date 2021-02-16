На Сицилії прокинувся вулкан Етна (відео)

16 лютого на італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Виверження сталося близько 17 години за київським часом.

Вибухове виверження супроводжувалося потоком лави та виділенням вулканічного попелу. Джерело поштовхів знаходиться приблизно на 3 тис. м над рівнем моря.

Через інцидент Міжнародний аеропорт Катанії скасував рейси. Стовп диму та попелу, що виділяється з південно-східного кратера, має висоту понад один км, тому це може загрожувати безпеці польотів.

Попереднє виверження Етни сталося 14 грудня 2020 року.