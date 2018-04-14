На Совбезе ООН не приняли российский проект резолюции по Сирии

На экстренном заседании Совбеза ООН Россия внесла проект резолюции по ситуации в Сирии, который осуждает удары западных стран. Однако он не был принят.

Об этом сообщает "Газета.Ru".

В тексте документа осуждается агрессия в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН. Кроме того, выдвигается требование прекратить агрессивные действия в отношении сирийской стороны и воздержаться от дальнейшего использования силы.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что международная политика США и союзников в вопросе по Сирии может быть расценена как хулиганство.

"Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах", - сказал постпред России на сегодняшнем заседании.

Другие страны-члены Совбеза ООН, в том числе США, Франция и Великобритания, которые нанесли точечный ракетный удар в ночь на 14 апреля, высказали свои позиции относительно ситуации в Сирии.

Представитель США Никки Хейли обвинила Башара Асада в использовании химического оружия, а Россию в ветировании резолюций Совбеза ООН.

Франция заявила, что это необходимый ответ на использование химического оружия в Сирии. Представитель страны сказал, что у ООН были четыре задачи в Сирии: бороться с химоружием, уничтожить ИГИЛ, обеспечить доступ гуманитарных миссий в Восточную Гуту и обеспечить политическое решение. По его словам, Франция готова работать со всеми, кто к этому стремится.

Представитель Китая напомнил, что он всегда призывал к соблюдению суверенитета всех стран и заявил, что Китай против военного вмешательства и считает, что необходимо провести расследование.

Представитель Казахстан заявил, что в данном случае не было оснований для военного вмешательства и призвал соблюдать международное право.

По итогу за проект резолюции, представленный Россией, три страны проголосовало за, восемь - против, четверо воздержались. Проект резолюции не был принят.

Напомним, 14 апреля, около 04:00 США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по химическим объектам в Сирии в ответ на химическую атаку в Думе.