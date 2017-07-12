На Трампа подали в суд из-за блокировки пользователей в Twitter

На президента США Дональда Трампа подали в суд за неоднократные блокировки пользователей в Twitter: главу государства обвиняют в нарушении свободы слова

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что представители института Knight First Amendment, который занимается защитой свободы слова, подали в федеральный суд Манхэттена иск в отношении президента США Дональда Трампа за его неоднократные блокировки пользователей в Twitter.

Иск был подан от имени семи пользователей социальной сети, которые утверждают, что Трамп заблокировал их за критику в свой адрес и тем самым нарушил первую поправку Конституции США, которая провозглашает свободу слова в стране.

Истцы подчеркивают, что аккаунт Трампа является публичной площадкой для обсуждения, из которого нельзя удалять людей за их взгляды и убеждения. Поскольку, в таком случае заблокированы Трампом пользователи не смогут читать и комментировать его сообщения в соцсети, как президента их страны.