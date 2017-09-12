На Всемирном конгрессе судей в Литве отказались пропускать российскую делегацию

Президент Литвы Даля Грибаускайте поддержала решение не пускать российскую делегацию судей на профессиональную конференцию

Российские судьи Конституционного суда во главе с руководителем Валерием Зорькиным не попали на профессиональную конференцию, которая сейчас проходит в Вильнюсе (Литва).

"Впервые в истории Конгресса на него не был допущен председатель Конституционного суда РФ (Валерий) Зорькин и другие российские судьи, которые принимали решение и признали аннексию Крыма", - сообщила в Facebook народный депутат Украины, очевидец событий Ирина Фриз.

Судей не допустили на мероприятие из-за признания ими силового захвата Автономной Республики Крым в 2014 году, признанного в мире нарушением международного права и территориальной целостности Украины.

"Открыто говоря, в мире нет другого примера, чтобы судебная власть была настолько дискредитирована", - приводит слова главы Конституционного Суда Литвы Дейнюс Жалимас параментарий.

Кроме того, такое решение поддержала присутствующая на конференции президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Мы не можем пожимать руки и никогда не будем приглашать тех, кто наступает на верховенство права и решение которых ломают судьбы тысяч людей. Мы заступиться за тех людей, кто борется за свободу, права человека и демократию", - цитирует президента Литвы Фриз.

Она также добавила, что темой IV Конгресса Всемирной конференции по конституционному правосудию стало Верховенство права и конституционное правосудие в современном мире. Мероприятие подобного масштаба проходит в Европе впервые, в его работе принимают участие более 300 специалистов по конституционному праву из 90 государств.

Указывается, что Украина и осуждение грубого нарушения территориальной целостности страны вследствие российской агрессии стали ключевыми темами конференции.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что установление мира на Донбассе является главным условием снятия санкций из России.