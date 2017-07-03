На встрече с Путиным Трамп поднимет вопрос Крыма - CNN

Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным поднимет вопрос аннексии украинского Крыма.

Об этом сообщает CNN.

"Даже без вопроса о выборах, встреча между Трампом и Путиным является ключевой для будущего Европы и Ближнего Востока. Вопрос о санкциях США против России за вторжение в Крым, будущее Сирии после скорого падения ИГИЛ, как предотвратить противостояние американских и российских сил в стране и готовность США поддерживать союзников НАТО - это все на повестке дня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главный экономический советник Трампа Гэри Кон в этой связи отметил, что Белый дом ожидает от встречи с Путиным, что она будет формальным двусторонним общением в отличие от неформальной беседы, как об этом говорили ранее.

Он также отметил, что президент США планирует пообщаться с другими мировыми лидерами, включая президента Китая Си Цзиньпина, канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" состоится в Гамбурге 7-8 июля. Порядок в городе будут обеспечивать 15 тыс. полицейских и еще более 4 тыс.

представителей спецслужб, которые будут охранять глав делегаций, а также "людей в штатском", количество которых не называется. В воздухе будут вести наблюдение 15 полицейских вертолетов, а также дроны, на земле наготове 3 тыс. спецавтомобилей. В пригороде оборудовано место для временного содержания задержанных хулиганов на 400 мест.