На выборах президента Сербии побеждает премьер-министр Вучич

По данным после обработки 10% бюллетеней, за действующего премьера проголосовали 59,79% избирателей.

По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии на выборах президента страны убедительную победу одерживает премьер-министр Александр Вучич, передает РИА Новости.

По предварительным официальным данным, после обработки 10% бюллетеней, за Вучича проголосовали 59,79% избирателей.

На втором месте бывший сербский омбудсмен, юрист Саша Янкович с 13,18%. Третье место занимает политик-пародист Лука Максимович с 8,35%.

Явка избирателей превысила 50%.

Отметим, действующий президент Томислав Николич, имеющий право на второй мандат, не участвует в выборах из-за потери поддержки правящей Сербской прогрессивной партии.

Всего в выборах президента Сербии, состоявшихся 2 апреля участвуют 11 кандидатов. Для победы в первом туре необходимо набрать более половины голосов избирателей, иначе через две недели пройдет второй тур с участием двух наиболее популярных кандидатов.

Президент Сербии избирается сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что 2 апреля в Сербии стартовали президентские выборы.