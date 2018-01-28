На выборах в Финляндии в первом туре переизбран действующий президент

В Финляндии 28 января 2018 года на президентских выборах победил действующий глава государства Саули Ниинисте в первом туре. Он лидирует с результатом 62,9% после подсчета почти всех голосов избирателей, проголосовавших досрочно, передает телеканал Yle.

Согласно данным окружной избирательной комиссии Хельсинки, второй результат у Пекки Хаависто от партии "Зеленые", при котором, по предварительным данным, проголосовали 12,2%. На третьем месте кандидат от правой партии "Истинные финны" Лаура Хухтасаари, которую поддержали 6,8% голосовавших досрочно.

Отмечено, что всего в выборах участвовали восемь кандидатов.

Как сообщается, на нынешних выборах финские избиратели установили рекорд по досрочному голосованию. С 4,5 млн зарегистрированных избирателей 36% (1,5 млн), включая президента Ниинисте проголосовали досрочно. Внутри страны это можно было сделать на почте, в библиотеках и магазинах, за пределами - в посольствах и консульствах.

При этом отмечается, что все бюллетени проголосовавших досрочно собрали в окружной избирательной комиссии в Хельсинки, где подсчет начали вести с полудня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Финляндии 28 января 2018 года состоится первый тур выборов президента.