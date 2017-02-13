На выборах в Туркмении победил действующий глава государства Бердымухамедов

На президентских выборах в Туркмении победил действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Как сообщает местный Центризбирком, он набрал почти 98% голосов. Явка, по официальным данным, была так же высока, передает Русская служба ВВС.

За пост президента боролись девять кандидатов, но, по данным ЦИК, почти все избиратели, которые пришли на выборы, проголосовали за Бердымухамедова - он набрал 97,69% голосов.

Явка на выборах, по подсчетам туркменского ЦИК, была так же высока - 97,27% избирателей (на один процентный пункт больше, чем пять лет назад).

Президента страны выдвинула Демократическая партия Туркменистана, а его соперниками были в основном чиновники.

Для Бердымухамедова это будет уже третий срок подряд на президентском посту. В сентябре прошлого года по его инициативе в Конституцию Туркмении были внесены изменения, которые отменили 70-летний возрастной ценз для кандидатов в президенты и увеличили срок президентских полномочий с пяти до семи лет.

Бердымухамедов пришел к власти в декабре 2006 года после внезапной смерти предыдущего лидера страны Сапармурата Ниязова (Туркменбаши), который был президентом Туркменистана с 1991 года.

В 2012 году Бердымухамедов переизбрался на второй срок, получив более 97% голосов избирателей.

Напомним, на пост президента страны в третий раз баллотировался Гурбангулы Бердымухамедов,а также восемь его конкурентов, утвержденных ЦИК в качестве официальных кандидатов. Между тем политическая оппозиция, которая действует в изгнании со времен Туркменбаши, неоднократно предлагала включить в списки своего кандидата, но в Ашхабаде эти предложения игнорируют.