На заседании Совета ООН сорвалось российское выступление

Москва обвинила украинскую сторону

Заседание Совета ООН по правам человека в Женеве, 16 марта, на котором представители России собирались выступить с докладом о якобы нарушениях Украиной прав крымчан, было сорвано. Об этом сообщает РИА Новости.

В срыве российская сторона косвенно обвинила украинцев, которые якобы могут быть причастны к забастовке персонала в Совете ООН. О подробностях срыва рассказал руководитель рабочей группы при постоянном представительстве "Республики Крым" при президенте РФ Александр Молохов, который должен был выступать.

"Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации", - сказал Молохов. Он добавил, что Украина пыталась сорвать заседание "любым способом". По официальной версии его отменили из-за забастовки персонала. "Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы", - заявил Молохов.

Как сообщал NEWSONE, Совет Безопасности ООН в четверг, 15 марта, соберется на заседание, главным вопросом которого будет ситуация в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ.

NewsOne

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