На "Золотом глобусе" назвали лучших драматических актеров

Кейси Аффлек и Билли Боб Торнтон получили по статуэтке "Золотого глобуса" на 74-й церемонии вручения премий Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Так, золотая статуэтка в категории "Лучшая мужская драматическая роль в полнометражном фильме" присуждена Кейси Аффлеку за игру в фильме "Манчестер у моря". Американский драматический фильм, снятый Кеннетом Лонерганом, рассказывает о водопроводчике Ли Чендлера, который после смерти брата возвращается в родной город, чтобы присмотреть за племянником.

За эту награду соревновались пятеро актеров, некоторые из них уже давно имеют звездный статус. Список был сформирован жюри так: Дензел Вашингтон ("Ограды"), Джоэл Эджертон ("Лавінг"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести") и Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик").

В то же время Билли Боб Торнтон получил премию в номинации "Лучший актер в драматическом сериале" за исполнение роли в сериале "Голиаф".

Его соперниками были Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу"), Рами Малек ("Мистер Робот"), Лив Шрайбер ("Рэй Донован") и Мэттью Риз ("Американцы").

Как сообщал Укринформ, это уже 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус" Голливудской ассоциации иностранной прессы. Сейчас она традиционно происходит в отеле Beverly Hilton в Голливуде. "Золотой глобус" считается одной из наиболее престижных наград (после "Оскара") и кроме сферы кинематографии охватывает также телевизионные фильмы и сериалы.