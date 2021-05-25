На зустрічі Байден має намір висловити Путіну підтримку України - Білий дім

Серед переліку важливих тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним у Женеві українське питання - з акцентом на підтримку України з боку США.

Про це повідомила в вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Президент (Байден - ред.) серед іншого порушить питання України з акцентом на підтримку Америкою суверенітету й територіальної цілісності України. Він також планує порушити тему Білорусі й висловити наші серйозні занепокоєння",- зауважила Псакі.

Вона також зазначила, що загалом під час саміту передбачається широке обговорення питань стратегічної безпеки у світі, а також інших аспектів, де сторони мають свої інтереси. Читайте також: "Українські питання" зустрічі Байдена та Путіна Вашингтон координуватиме з Києвом - Кулеба

"Ми очікуємо, що вони (лідери держави - ред.) витратять достатньо багато часу на питання стратегічної стабільності - в тому, що стосується порядку денного контролю над озброєннями після продовження СНО-ІІІ. Очевидно, ми обидва також є членами Р5+1 (формату переговорів щодо іранської ядерної угоди - ред.), враховуючи те, що ці переговори продовжуються", - наголосила речниця Білого дому.

Псакі зауважила, що до запланованої зустрічі залишається ще три тижні, тож за цей час може виникнути ціла низка питань, які можуть бути винесені для обговорення на саміті. Читайте також: Зустріч Байдена і Путіна: Зеленський вважає головною загрозою зняття санкцій з Nord Stream 2

Водночас вона підкреслила, що в Вашингтоні "не розглядають зустріч з російським президентом як винагороду (для Путіна - ред.), ми розглядаємо її як життєво важливу частину в процесі захисту інтересів Америки". У цьому контексті Псакі зауважила, що дипломатія так і працює: доводиться не завжди зустрічатися з людьми, з позиціями яких адміністрація США погоджується.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Білий дім офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден має намір провести зустріч з кремлівським лідером Володимиром Путіним 16 червня в Женеві, Швейцарія.