Началась историческая встреча лидеров Северной и Южной Корей

В пограничном пункте Пханмунджом началась историческая встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидеры двух государств обменялись рукопожатиями, которое аплодисментами встретили тысячи журналистов. Встречала высокопоставленных гостей почетная стража, которая была одета в традиционное одеяние королевской гвардии эпохи Чосон, сообщает ТАСС.

Как передает информагентство, Ким Чен Ын с улыбкой на лице прошел к межкорейской границе, где его уже ждал Мун Чжэ Ин. После рукопожатия, северокорейский лидер сделал шаг на южнокорейскую сторону границы, став первым лидером КНДР, который посетил Юг с 1953 года.

Отмечается, что затем произошло то, чего никто из присутствующих не ожидал. Ким Чен Ын взял за руку Мун Чжэ Ина и предложил ему ступить на северокорейскую сторону границы. Тот сделал это без колебаний.

После короткого совместного фотографирования лидеры двух стран вернулись на южнокорейскую сторону границы. Затем в сопровождении высокопоставленных делегаций Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын отправились к "Дому мира", в котором лидер КНДР сделал запись в гостевой книге.

По информации AFP, Ким Чен Ын написал следующее: "Сегодня начинается новая веха в истории. Эпоха мира и отправная точка в истории".

На ближайшие полчаса у лидеров двух стран запланирован завтрак, который они проведут в кругу своих делегаций отдельно друг от друга. Сами же переговоры, которые станут первыми за более чем десять лет, запланированы на 10:30 по местному времени (4:30 по Киеву).

Вскоре также должна состояться встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Донльда Трампа, однако о точном месте и времени переговоров пока не сообщается.

По словам главы Белого дома, встреча с северокорейским диктатором может состояться в июне, однако пока неизвестно где именно. Глава Белого дома рассматривает пять вероятных мест для проведения встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

В то же время, Bloomberg удалось выяснить, что рассматриваются девять локаций, где могут состояться переговоры между лидерами США и Северной Кореи. Кроме Европы, встреча может состояться также в некоторых городах Азии, в частности, Монголии.

На фоне возможной встречи с американским президентом, Ким Чен Ын делает различные заявления о денуклеаризации КНДР. В частности, недавно он объявил о закрытии ядерного полигона в северном районе и приостановление ядерных и ракетных испытаний.

В то же время, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что Ким Чен Ын готов к "полному ядерному разоружению"даже без выполнения требований о выводе американских войск из региона, которые предварительно выдвигал.

А китайские издания писали, что лидер КНДР выдвинул два условия для осуществления денуклеаризации: сохранение политической системы его страны и компенсации с американской стороны.

По материалам: ТАСС