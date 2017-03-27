Началась совместная сессия трех парламентов - Польши, Литвы и Украины

Ситуация в Украине и Беларуси - это главные темы начавшейся 27 марта в Варшаве двухдневной совместной сессии парламентов Польши, Украины и Литвы.

Парламентарии встретились в этом формате уже восьмой раз.

Начиная заседание, спикер польского Сената Станислав Карчевский подчеркнул, что общий голос трех парламентов значительно сильнее каждого в отдельности: "Сам факт ведения переговоров в трехстороннем порядке оцениваю как трехкратное усиление нашего послания".

Станислав Карчевский добавил, что в документе по итогам встречи должна быть отражена также политическая ситуация в белорусском государстве.

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подчеркнул, в свою очередь, что для него важно, чтобы депутаты заняли единую позицию в вопросе ситуации в Донбассе: "Мы должны обратиться ко всем парламентам Европы с просьбой не отменять санкции против России, пока продолжается ее агрессия".

В рамках заседаний пройдут также двусторонние встречи глав парламентов. Делегаты будут работать в рамках трех комиссий: по делам интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, по развитию торговли, экономики и регионального сотрудничества, а также в рамках комиссии по социальному и культурному сотрудничеству.

В состав каждой делегации входят 10 парламентариев от каждой страны. Заседания проходят раз в год в каждой из стран по очереди. Первое заседание состоялось 13 мая 2005 года.

Радио Польшаhttp://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/299930