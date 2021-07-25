У ніч на 25 липня над Норвегією пролетів метеорит. Фахівці вважають, що він міг впасти на землю в лісистій місцевості під назвою Фіннемарка, приблизно в 60 км на захід від Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Норвезька Метеорна мережа повідомила, що метеорит було видно щонайменше п'ять секунд після його появи о 01:00 за місцевим часом (00:00 за київським часом).

Фото: над Норвегією пролетів метеорит (norskmeteornettverk)

From Sandefjord pic.twitter.com/mrz1HZaXBf - Mikael Berg (@mikaelberg2k) July 25, 2021

Метеор рухався зі швидкістю близько 16,3 км/. Його можна було спостерігати над великими районами Південної Скандинавії. У район, де, імовірно, впав метеор, була направлена група експертів.

Поліція Норвегії повідомила, що отримала шквал дзвінків в службу порятунку, але повідомлень про травми або руйнування не надходило.

En annen vinkel. pic.twitter.com/FvoPocKCyy - astronewth (@astronewth) July 25, 2021