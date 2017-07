Надавить на Путина: члены Демократической партии обратились к Трампу с требованием

Высокопоставленные члены Демократической партии в Сенате США отправили письмо американскому лидеру Дональду Трампу с призывом надавить на президента России Владимира Путина во время их встречи на саммите G20.

Об этом пишет в Twitter NBC Politics.

Отмечается, что демократы требуют от Дональда Трампа жесткой позиции по отношению к Путину из-за вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Например, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер отметил, что по данным американской разведки Россия пыталась подорвать либерально- демократический порядок в США.

- Проще говоря, президент Путин дал указания атаковать самую основу нашей демократии - наши выборы. Не поднимая этот вопрос с президентом Путиным будет грубым нарушением обязанностей вашей должности, на которую вас избрали, - говорится в обращении.

По словам членов Демократической партии, вмешательство в выборы было недопустимым, и этому нельзя дать случится вновь.

- Путин должен понять, что это не может повториться вновь, - говорится в письме к Трампу.

JUST IN: 5 top Senate Democrats have sent a letter to President Trump asking him to push Putin on Russia's meddling in 2016 election pic.twitter.com/5e3Rt5wqFK

- NBC Politics (@NBCPolitics) 6 июля 2017 г.