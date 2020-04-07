Надежду Бабкину ввели в искусственную кому из-за коронавируса.Муж певицы информацию опровергает

В СМИ появилась информация о том, что известная российская певица Надежда Бабкина находится в коме. Сообщается, что состояние звезды народной песни резко ухудшилось.

Так, российским медикам пришлось ввести Бабкину в искусственную кому из-за того, что после госпитализации состояние певицы резко ухудшилось. Бабкина попала в больницу из-за двусторонней пневмонии. По предварительным анализам у нее обнаружили коронавирус. Об этот сообщают в Роспотребнадзоре.

В тоже время, позднее гражданский муж певицы Евгений Гор опроверг эту информацию, заявив, что Бабкина находится дома и абсолютно здорова. Также он указал на то, что она проходила тест на коронавирусную инфекцию, и он оказался отрицательным.

Однако журналисты "Московского комсомольца" утверждают, что имеют достоверные данные о том, что накануне Бабкину ввели в искусственную кому. Они подчеркнули, что единственная правда заключается в том, что тест на коронавирус действительно был отрицательным, но у артистки выявили двустороннюю пневмонию, и она была госпитализирована еще 1 апреля. "Всё очень сложно, положение пограничное, её ввели в искусственную кому", - сообщили журналисты.