Найдорожчими містами світу стали Гонконг, Париж і Цюріх

Гонконг, Париж і Цюріх розділили між собою перше місце в списку найдорожчих міст світу, який складає Economist Intelligence Unit (EIU) - аналітичний підрозділ британського журналу The Economist. Париж і Цюріх витіснили з першого місця Сінгапур та Осаку, піднявшись із п'ятого місця, яке вони ділили раніше. Зазначається, що ціни в Сінгапурі впали на тлі відтоку іноземної робочої сили через пандемію. Населення Сінгапуру скоротилася вперше з 2003 року, що призвело до зниження попиту і дефляції.

Найбільше зростання цін було зафіксовано в Тегерані, що пояснюється санкціями США, які вплинули на постачання товарів. У результаті іранська столиця перемістилася на 79-те зі 106-го місця рейтингу. Індекс, що відслідковує зміну вартості життя, найбільше знизився у бразильських Ріо-де- Жанейро і Сан-Паулу, які опустилися на 23 сходинки в рейтингу - на 119-те місце. EIU пов'язує це з ослабленням національної валюти і зростанням рівня бідності.

Москва опустилася в рейтингу на 20 позицій - на 106-те місце. Згідно з доповіддю EIU, вартість життя знизилася порівняно з минулим роком у країнах Північної та Південної Америки, Африки і Східної Європи, тоді як жити в західноєвропейських містах стало дорожче, що, зокрема, пов'язано зі зміцненням євро до долара США. EIU прогнозує, що багато цінових трендів збережуться у 2021 році. "Оскільки світова економіка навряд чи до 2022 року досягне рівня, що спостерігався до пандемії, витрати залишаться обмеженими, а ціни відчуватимуть знижувальний тиск", - ідеться в доповіді.

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