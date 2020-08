Найвищий хмарочос у Дубаях засяяв кольорами українського прапора

Дубайський хмарочос Burj Khalifa у День незалежності України засвітився кольорами українського прапора. Про це повідомили на сторінці будівлі у Twitter.

Також, жителі країни привітали українців зі святом та побажали процвітання та миру.

#_ #BurjKhalifa lights up in the Ukrainian flag in celebration of their independence day, wishing the people of Ukraine prosperity and peace. pic.twitter.com/O5RgFuDYIa- Burj Khalifa (@BurjKhalifa) 24 серпня 2020 р.

Довідка: Burj Khalifa - найвищий хмарочос у світі, розміщений у місті Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. На сьогодні він є найвищою спорудою планети. Хмарочос сягає висоти 828 метрів і складається з 162 поверхів. Вартість спорудження - 1,5 млрд доларів США.

5 Канал

