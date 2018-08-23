Накануне Дня независимости Украины РФ отправила в Донбасс очередной гумконвой

Накануне Дня независимости Украины Россия отправила на оккупированную территорию Донбасса так званную гуманитарную помощь, которую должны доставить в обе самопровозглашенные "республики". Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ, опубликовав соответственное видео.

"Автомобили 80-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско- украинской границе. Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения - одна направится в Донецк, другая - в Луганск. На пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры по доставке гуманитарных грузов", - заявили в российском ведомстве.

Согласно сообщению российского МЧС, колонны доставят жителям Донбасса "свыше 500 тонн гуманитарных грузов, в составе которых - детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество".

Отметим, что ввоз так званного "гумконвоя" из РФ осуществляется с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства, а также согласований с Международным комитетом Красного Креста. Украинские бойцы не раз сообщали, что обстрелы их позиций усиливаются каждый раз, как боевики получают подкрепление с так называемыми "гумконвоями" с РФ.

В свою очередь временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что Россия маскирует так называемые "гуманитарные конвои" для военных поставок на оккупирован Донбасс.

Очередной гумконвой отправлен на оккупированные российскими войсками теретории накануне начала "школьного" перемирья, установление котого запланировано с 00:00 29 августа.