Наміри США вивести війська з Іраку небезпечні - глава МЗС Франції

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан висловив здивування планами США вивести своїх військових з Іраку, оскільки, як раніше, існує загроза "Ісламської держави".

"Було б дивним і небезпечним, якби Сполучені Штати вивели свої сили з коаліції в Іраку", - заявив міністр у неділю в інтерв'ю телеканалу LCI.

Раніше повідомлялося, що Пентагон за розпорядженням президента Дональда Трампа готується вивести кілька тисяч військових з Афганістану та Іраку до 20 січня 2021 року - дня інавгурації нового президента США, і в Іраку при цьому повинні залишитися 2,5 тис. військовослужбовців.