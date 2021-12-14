Наша мета - підтримати Україну: помічниця Держсекретаря США зробила заяву перед візитом до РФ

Помічниця Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід перед візитом до РФ повідомила, що "ми прагнемо подбати, щоб жодних рішень чи обговорень про Україну не відбувалося без участі України". Про це вона заявила у відеозверненні, передає УНН з посиланням на посольство США в Україні.

"Наша мета - підтримати Україну, оскільки ми працюємо над деескалацією напруженості, викликаної нарощуванням російських військ. Як підтвердили президент Байден та Блінкен: ми прагнемо подбати, щоб жодних рішень чи обговорень про Україну не відбувалося без участі України", - повідомила Донфрід.

За її словами, США тісно співпрацюють з Україною та Росією, щоб зосередити їхню увагу на виконанні Мінських домовленостей та знайти спосіб мирного розв'язання конфлікту.

"Думка про те, що ми будемо підштовхувати Україну до поступок у перемовинах і діалозі з Росією, є чистою дезінформацією, і до неї слід ставитися як до такої. Правда в тому, що ми єдині з Україною, нашими союзниками по НАТО і партнерами по всьому світу у зусиллях розв'язати конфлікт дипломатичним шляхом і досягти деескалації небезпечної ситуації", - сказала Донфрід.

Вона наголосила, що ці зусилля не є поступками.

"Одна країна не може наказувати іншій країні змінити свою політику, країни не можуть наказувати іншим, з ким їм співпрацювати", - зазначила Донфрід.

Донфрід зауважила, що США заявили РФ чітко та прямо, що якщо вона не пристане на шлях діалогу, якщо вона вчинить повторні акти агресії проти України, будуть вжиті заходи, які вони свідомо не вживали у 2014 році і які матимуть серйозні наслідки для Росії.

Помічниця Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід у Москві повинна перевірити, чи серйозно Росія ставиться до виконання своїх зобов'язань за Мінськими угодами.

Напередодні Донфрід у Києві провела зустріч з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Співрозмовники зокрема скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретаря до Москви. Американська сторона погодилася з принципом "ніяких рішень щодо України без України", на якому акцентував Дмитро Кулеба.

Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

На тлі цього президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден 7 грудня провели двосторонні переговори через відеозв'язок, які тривали дві години.

Як заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу за підсумками переговорів Путіна і Байдена, Джо Байден не пішов на поступки Володимиру Путіну щодо гарантій не дозволити Україні вступити в НАТО.



