Наследный принц Саудовской Аравии признал право Израиля на свое государство

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман признает право Израиля на свое государство. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Atlantic.

"Палестинцы и израильтяне имеют право на то, чтобы обладать собственной землей. Нам нужно заключить мирное соглашение, чтобы обеспечить стабильность и установить нормальные отношения в регионе", - заявил бен Салман.

Отметим, в последнее время между Саудовской Аравией и Израилем наблюдаются признаки сближения. В частности, в конце марта Саудовская Аравия впервые открыла воздушное пространство для пассажирского самолета, который выполнял рейс в Тель-Авив. До этого Эр-Рияд не признавал Израиль и не поддерживал дипломатические отношения. Предполагается, что на дружбу с Иерусалимом саудитов подталкивает ухудшение отношений с Ираном.

Напомним, ранее наследный принц Саудовской Аравии назвал сроки вероятной войны с Ираном.

"Мы должны добиться успеха, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не добьемся успеха в том, что мы пытаемся сделать, у нас, скорее всего, будет война с Ираном через 10-15 лет", - заявил бен Салман.