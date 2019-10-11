Наступление Турции в Сирии: у Трампа есть три варианта реакции на вторжение

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.

- У нас есть один из трех вариантов: отправить тысячи военнослужащих и победить в военном отношении, нанести серьезный удар по Турции в финансовом отношении и с помощью санкций или стать посредником между Турцией и курдами, - заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что сомневается, чтобы американский народ, хотел военного вмешательства США в ситуацию в Сирии.

- Мы победили и покинули этот район, посмотрим, что произойдет. Мы можем предпринять что-то очень жесткое - санкции или другие финансовые меры, - отметил президент США.

В то же время в Госдепе уточнили, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции в случае этнических чисток и неизбирательных ударов по гражданскому населению на севере Сирии, однако пока примеров подобного поведения со стороны Анкары в Вашингтоне не зафиксировали.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить" экономику Турции, если она сделает что-то, на его взгляд, "непозволительное" в Сирии.

НикВести

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