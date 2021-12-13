НАТО блокувало постачання Україні озброєння за вказівкою Меркель, - Bild

Постачання великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA в НАТО заблокувала Німеччина та Нідерланди.

Журналістам німецького видання Bild стало відомо, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння.

Про це повідомляє сайт видання.

Співробітники Bild з'ясували, що з травня цього року керівництво Німеччини за допомогою важелів впливу в НАТО заважало іншим країнам Північноатлантичного альянсу постачати зброю в Україну.

За даними Bild, німецька сторона наклала вето на поставки американських великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 у кількості 90 штук і 20 комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA, які Україна хотіла отримати з Литви.

На початку року українська сторона здійснила оплату обох систем озброєння через агентство НАТО, яке займається питаннями підтримки та постачання (NSPA). Проте керівництво Німеччини та Нідерландів не схвалили продаж.

"Кожне рішення щодо надання Україні підтримки через NSPA залежить від консенсусу союзників у кожному окремому випадку", - цитує Bild слова прессекретаря НАТО.

Два голоси проти всі вирішили, навіть незважаючи на те, що деякі з цих систем не належали до категорії летального озброєння, зазначає Bild.

За даними журналістів, представники Нідерландів підтримали у цьому питанні Німеччину за вказівкою офіційного Берліна, який не хотів, щоб склалося враження, що рішення про постачання озброєння блокує лише уряд Меркель.

Зазначається, що в серпні український президент Зеленський звернувся до Меркель під час її візиту до Києва. Проте на прохання припинити блокаду постачання озброєння зі США та Литви канцлерка відповіла рішучим "ні".

Меркель за кілька днів до закінчення її терміну зняла вето на постачання протидронного комплексу EDM4S-UA, що дозволить Україні отримати десять із 20 одиниць зброї до кінця поточного року.

Водночас, за даними Bild, Німеччина все ще продовжує блокувати постачання гвинтівок із США.

Нагадаємо, що представники України планують переконати офіційний Берлін у тому, що зброя, про яку йдеться, не призначена для будь-яких провокацій на Донбасі, а виключно для порятунку життів. За словами посла України в Німеччині Андрія Мельника, ця історія є показовою у тому, що стосується "загального ставлення і підходів" попереднього та нинішнього німецького керівництва стосовно питання надання Україні оборонного озброєння.

Глава Міноборони України Олексій Резніков в інтерв'ю FT назвав несправедливим блокування постачання озброєння Україні деякими країнами НАТО. Після накладеного вето офіційний Берлін пом'якшив свою позицію щодо гвинтівок, визнавши, що ця зброя не належить до категорії летальної.