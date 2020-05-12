НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії коронавірусу

Північноатлантичний альянс готується до довгострокових наслідків пандемії COVID-19 і працює над тим, аби допомогти союзникам підвищити їх стійкість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Сьогодні відбулася відеоконференція міністрів оборони країн ЄС за участю генсека НАТО Йенса Столтенберга та заступника генсека ООН з операцій з підтримання миру Жан-П'єра Лакруа. Учасники, серед іншого, обговорили наслідки пандемії на безпеку у світі і зусилля обох організацій щодо боротьби з вірусом.

Столтенберг привітав тісну співпраця між НАТО та ЄС, зазначивши, що зараз "як ніколи важливо допомогти нашим членам і партнерам підвищити стійкість населення і боротьбу з дезінформацією".

Він також наголосив, що проблеми безпеки не зменшилися через коронавірус. За його словами, на тлі пандемії потенційні супротивники будуть намагатися перевірити рішучість НАТО.

"Оскільки НАТО реагує на цю пандемію, ми також готуємось до довгострокових наслідків COVID-19 і працюємо над тим, аби допомогти союзникам підвищити їх стійкість", - йдеться в повідомленні.

У кінці квітня посли країн НАТО провели закриту зустріч з главою Альянсу Йенсом Столтенбергом, на якій було вирішено розпочати підготовку до другої хвилі спалаху COVID-19 цієї осені. Очікується, що план буде представлений і схвалений Альянсом в кінці червня на засіданні міністрів оборони країн- членів НАТО.

Також РБК-Україна повідомляло, що світові військові витрати досягли рекордного рівня за 30 років. 62% всіх витрат на оборону припадає на п'ять країн - США, Китай, Індію, Росію та Саудівську Аравію.

На початку травня американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють з Росією питання контролю над озброєннями.