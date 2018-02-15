НАТО и США поддержали Турцию в борьбе с курдскими формированиями

Североатлантический альянс (НАТО) и США разделяют обеспокоенность Турции в части проблем безопасности на границе с Сирией и борьбы с курдскими сепаратистами внутри страны. Об этом, выступая на пресс-конференции по итогам Совета министров обороны стран НАТО в Брюсселе, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. «Мы все в полной мере осознаем, что лишь в одной из стран-членов НАТО существует повстанческое движение, которое действует внутри ее собственных границ. НАТО и США поддерживают Турцию в том, что касается ее обоснованной обеспокоенности проблемами безопасности»,— сказал он, отвечая на вопрос о давлении Турции, требующей вывести американские подразделения из сирийского Манбиджа, находящегося под контролем курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС). Он подчеркнул, что их взаимодействие с Турцией строится на «абсолютной откровенности между двумя сторонами и прозрачности».

Напомним, Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. При этом, одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии» (ССА). Вскоре Дамаск решительно осудил действия Анкары, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва, в свою очередь, призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности арабской республике.

Также в Брюсселе глава Пентагона Джеймс Мэттис провел отдельную встречу с министром обороны Турции Нуреттином Джаникли. По их итогам американская сторона пообещала отделить силы самообороны сирийских курдов от Рабочей партии Курдистана, однако Анкара считает это заведомо невозможным.