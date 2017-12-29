НАТО намерено активизировать диалог с Россией в 2018 году, - Столтенберг

Североатлантический альянс (НАТО) возможно в 2018 году активизирует диалог с Российской Федерацией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает агентство dpa.

"Я ожидаю, что будет больше встреч, а также больше использования прямых военных каналов связи", - сказал Столтенберг. Он добавил, что, таким образом, НАТО движется вперед в политической сфере. Генсек отметил, что такую политику поддерживает весь альянс.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул важность сохранения политической связи с Москвой.

"Нам нужно рассмотреть тот факт, что мы видим более настойчивую Россию на востоке. В то же время послание НАТО состоит в том, что мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений, а мы хотим политического диалога с Россией", - заявил Столтенберг.

Напоминим, при этом в начале декабря Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что исключает возможность нормализации отношений между НАТО и Российской Федерацией.