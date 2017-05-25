НАТО присоединится к коалции против "Исламского государства" - Столтенберг

Лидеры стран-участниц НАТО во время саммита в четверг примут решение о присоединении Альянса к глобальной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", но это не подразумевает участия НАТО в боевых операциях. Об этом во время брифинга заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Мы уже готовим иракские силы. А наши самолеты, оснащенные системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, предоставляют информацию глобальной коалиции по борьбе с "Исламским государством". Сегодня мы примем решение расширить нашу поддержку коалиции", - отметил Генсек НАТО.

По его словам, это произойдет благодаря увеличению времени полетов самолетов с системой AWACS, расширению обмена информацией и дозаправке с воздуха.

"Все 28 союзников являются членами глобальной коалиции, и сегодня мы договоримся о членстве НАТО в коалиции. Это станет мощным политическим сигналом приверженности НАТО борьбе с терроризмом. И улучшит координацию внутри коалиции. Но это не значит, что НАТО будет участвовать в боевых операциях", - сказал Й.Столтенберг.

Напомним, 25 мая состоится саммит НАТО в Брюсселе.