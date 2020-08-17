НАТО стежить за подіями в Білорусі з метою захисту союзників - Столтенберг

НАТО не становить загрози для Білорусі, проте стежить за подіями в цілях захисту союзників. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає Reuters.

"НАТО не становить загрози для Білорусі і не нарощує своєї присутності в регіоні", - сказав генсек НАТО. За його словами, альянс не стягує свої війська до білоруського кордону, як про це раніше заявляли в Мінську.

Разом з тим Столтенберг закликав білоруську владу поважати права людини. За його словами, країни-члени НАТО стежать за розвитком подій в Білорусі.

"Ми зберігаємо пильність, обмежуємося обороною і готові стримати будь-яку агресію проти союзників по НАТО", - резюмував генсек альянсу.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко в суботу доручив перекинути повітряно-десантну бригаду з Вітебська в Гродно через напружену ситуацію на західному кордоні.