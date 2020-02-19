НАТО требует, чтобы Россия вывела войска из Донбасса, - заявление

Североатлантический альянс обеспокоен всплеском насилия на Востоке Украины, который произошел сегодня утром, и расценивает действия поддерживаемых Россией наемников как подрыв Минских соглашений и всех усилий по мирному урегулированию конфликта.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, которое получил Укринформ.

"Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на Востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские договоренности и усилия к мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении.

Лунгеску подчеркнула, что НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах её международно признанных границ.

"Мы продолжаем призывать Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и приложить настоящие усилия для имплементации Минских соглашений", - подчеркнула пресс-секретарь НАТО.

Напомним, утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого. В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.

В ООС сообщили, что боевики лгут и обвиняют Украину в попытке нападения.