НАТО вітає зниження напруженості з боку РФ і буде моніторити розвиток ситуації, - Столтенберг

У НАТО вітають зниження напруженості між Росією та Україною, проте і далі пильно стежитимуть за ситуацією.

Про це на брифінгу в Брюсселі 27 квітня заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи оголошення РФ про відведення військ від України, передає "Європейська правда".

"Ми бачили зниження напруженості, і, звісно, ми вітаємо це. Водночас тепер ми будемо моніторити ситуацію і стежити за розвитком дуже пильно", - сказав він.

"Ми розраховуємо, що Росія повністю відмовиться від нарощування сил в та біля України", - наголосив генсек.

Він додав, що у НАТО очікують від Росії залучення у політичні процеси з врегулювання ситуації на Донбасі.

За словами генсека, союзники НАТО підтверджують свою повну політичну та практичну підтримку України.

"Союзники НАТО продовжать допомагати Україні втілювати реформи, модернізувати її оборонні та безпекові інституції", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 22 квітня міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України. 27 квітня в Пентагоні повідомили, що США продовжать уважно спостерігати за відведенням військових сил Російської Федерації від кордонів України, оскільки ще рано стверджувати, що російські війська відведені.