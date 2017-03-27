НАТО выделит 3 млрд евро на модернизацию спутников и киберзащиту, - СМИ

НАТО планирует в течение ближайших трех лет потратить 3 млрд евро на модернизацию своих спутников и компьютерных технологий с целью улучшения защиты от кибератак.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Альянса сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что таким образом в НАТО признают необходимость улучшить защиту от хакерских атак и от иранских ракет, ведь все чаще в конфликтах под атаки в первую очередь попадают компьютерные сети.

По словам собеседника агентства, в Альянсе планируют инвестировать 1,7 млрд евро в развитие спутниковой связи для улучшения поддержки войск и кораблей, развернутых в рамках НАТО, а также оказания помощи при использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Пока точно неизвестно, собираются ли союзники по НАТО запустить новый военный спутник или расширить возможности существующих спутников США и союзников.

Предложения, для финансирования которых еще требуется одобрение правительств стран НАТО, также предусматривают расход около 800 миллионов евро на компьютерные системы, которые призваны улучшить управление противовоздушной и противоракетной обороной.

Планируется, что 71 млн евро будет потрачено на улучшение защиты от кибератак 32 основных штабов НАТО.

Еще 180 млн евро планируется потратить на улучшение безопасности полевой связи для солдат Альянса во время боевых действий.

Командование НАТО планирует представить детальный план дополнительных расходов на конференции в Оттаве в апреле, тогда м планируется начать обсуждение новых расходов на кибербезопасность.