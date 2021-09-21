Науседа в ООН: Політику невизнання окупації Криму потрібно зміцнити

На міжнародному рівні потрібно зміцнити політику невизнання окупації Росією Кримського півострова.

На цьому під час виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку наголосив президент Литви Гітанас Науседа, передає кореспондент Укрінформу.

Президент Литви підкреслив, що упродовж семи років світ є свідком продовження воєнної агресії проти України, а також незаконної анексії та окупації Криму.

"Ці дії порушують міжнародне право, положення статуту ООН, а також положення Гельсінського заключного акту. Їх необхідно засудити на світовому рівні. Необхідно зміцнити політику невизнання окупації й анексії Криму і захистити права місцевого цивільного населення", - сказав Науседа.

Він високо оцінив зусилля України, щоб питання Криму залишалося на порядку денному на міжнародному рівні, зокрема, за рахунок створення Кримської платформи.

"Литва поважає європейський та євроатлантичний вибір України, яка продовжує процес реформ у складний для країни період",- звернув увагу президент Литви.

Науседа зауважив, що намагаючись консолідувати міжнародні зусилля у питанні підтримки Києва, у Литві в липні було проведено Міжнародну конференцію з питань реформ в Україні.

Під час свого виступу литовський лідер також звернув увагу на деструктивні дії Росії на території Молдови та Грузії. Він наголосив, що Білорусь здійснює проти Литви гібридні дії у вигляді штучного спрямування потоку нелегальних мігрантів, створюючи політичний тиск на ЄС.

На його переконання, на міжнародному рівні потрібно провести серйозну дискусію щодо того, як запобігти використання однією країною незаконної міграції в якості інструмента тиску на іншу країну.